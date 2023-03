PRF apreende carro roubado em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de março de 2023, 19:31 horas

Barra Mansa – Policiais rodoviários federais apreenderam na tarde de quinta-feira (9), um Gol roubado, com placa de Cambará (PR). O condutor, um homem de 51 anos, alegou ter adquirido o carro de um negociador de veículos em Barra Mansa, dando em troca seu antigo veículo, um Ford Fusion, no valor de R$ 25 mil.

O homem foi parado durante uma fiscalização de combate ao crime no Km 293, no posto da PRF, em Floriano. Durante a abordagem os agentes identificaram indícios de adulteração, de acordo com a polícia. Numa inspeção veicular minuciosa, foi constatado que o carro era um clone, sendo que o original – mesmo modelo, marca e cor – havia sido roubado no dia 25 de junho de 2020, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O motorista recebeu voz de prisão por receptação de veículo roubado. O caso foi encaminhado para a delegacia de Barra Mansa (90ª DP), onde foi registrado com prisão por receptação e recuperação de veículo roubado.