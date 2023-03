PRF apreende cerca de 105 mil latas de cerveja irregulares na Dutra, em Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de março de 2023, 12:16 horas

Piraí – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite de ontem (15), uma carreta com cerca de 105 mil latas de cerveja irregulares, na Dutra, em Piraí. O flagrante ocorreu na altura do km 233, na pista sentido São Paulo.

Por volta das 20h30, os agentes abordaram o condutor do veículo, de 44 anos. Questionado pelos policiais sobre as cervejas, o motorista informou que vinha do Rio de Janeiro para Volta Redonda, mas que não tinha a documentação da carga.

O caso foi encaminhado ao Posto Fiscal da Receita Estadual de Nhangapi, em Itatiaia, e a carga ficou apreendida.