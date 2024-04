PRF apreende cerca de 200 aves silvestres na Via Dutra, em Barra Mansa

A PRF contou com o apoio de um veterinário da Agência de Meio Ambiente de Resende (AMAR), que avaliou os animais e realizou um primeiro atendimento. Após a avaliação, as aves foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) em Seropédica.

O condutor, de 58 anos, informou aos agentes que ele havia comprado os animais de um “mateiro” em Minas Gerais e estaria transportando as aves para vendê-las na feira de Duque de Caxias. O suspeito vai responder em liberdade pelo crime ambiental e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) se comprometendo a comparecer em juízo quando for intimado.