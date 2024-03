PRF apreende dois quilos de pasta base de cocaína na Serra das Araras

Piraí – A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na noite de terça-feira (12), aproximadamente dois quilos de pasta base de cocaína. O flagrante aconteceu no km 233 da rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Piraí.

Equipes do Núcleo de Operações com Cães (NK-9) da PRF deram ordem de parada a um ônibus de viagem que vinha de São Paulo/SP com destino ao Rio de Janeiro/RJ. Os policiais, com auxílio do cão farejador, encontraram dois tabletes de pasta base de cocaína dentro de uma mochila. O material pertencia a uma passageira de 19 anos, que informou ter sido contratada por um aplicativo de mensagem, para levar a droga até a rodoviária do Rio. Segundo ela, o pagamento seria de R$ 500.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária.