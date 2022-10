PRF apreende fuzil em ônibus que seguia de São Paulo para o Rio

Matéria publicada em 24 de outubro de 2022, 19:58 horas

Piraí – Um fuzil calibre 556 com numeração suprimida foi apreendido pela PRF, em Piraí, na tarde desta segunda-feira (24), em um ônibus que seguia de São Paulo para o Rio de Janeiro pela BR-116. Uma pessoa foi detida.

O fuzil estava sendo transportado no bagageiro lateral do veículo, embalado e escondido dentro de uma mala com roupas de uma passageira.

Os policiais chegaram ao armamento após desconfiarem das respostas controversas oferecidas pela mulher, motivando-os a checar sua bagagem. Além da arma, um carregador também embalado foi encontrado em meio às roupas.

A mulher, de 24 anos, e a arma foram encaminhadas à Polícia Judiciária.