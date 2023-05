PRF apreende grande quantidade de mercadorias sem nota fiscal em Piraí

Matéria publicada em 12 de maio de 2023, 15:44 horas

Produtos saíram de São Paulo e teriam como destino o Rio de Janeiro e Espírito Santo

Piraí – Policiais rodoviários federais apreenderam, na noite desta quinta-feira (11), 640 garrafas de vinho, 125 celulares e 2 relógios sem nota fiscal na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. A mercadoria estava em um ônibus fretado sem passageiros.

Segundo a PRF, a equipe realizou uma fiscalização ao ônibus fretado com a ajuda do Núcleo de Operações com Cães e percebeu que tanto no bagageiro como nos assentos dos passageiros haviam caixas de mercadorias sem a devida nota fiscal, com somente o motorista e ajudante dentro do veículo. O condutor informou ao agentes que as mercadorias seriam do Brás (zona de comércio popular localizada na cidade de São Paulo) e teriam como destino os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Ainda segundo os policiais, foram contabilizados 640 garrafas de vinhos argentinos, 125 celulares de diversas marcas e 2 relógios Apple Watch. Também havia uma caixa contendo pão com 5 celulares de última geração escondidos, método descrito pela PRF como sendo utilizado para tentar burlar a fiscalização.

A ocorrência foi encaminha para a Polícia Civil.