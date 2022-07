PRF apreende mais de 19 quilos de drogas na Via Dutra em Piraí

Matéria publicada em 1 de julho de 2022, 08:05 horas

Piraí – Policiais rodoviários federais prenderam por volta das 2h5o desta sexta-feira (1), um motorista, de 40 anos, que conduzia um carro Nissan March, com placas de Suzano (SP), por tráfico de drogas. Os agentes apreenderam no veículo, que foi interceptado na Via Dutra, Km 227, em Piraí, uma mala contendo 18,700 quilos de cocaína e 1,150 quilos de maconha.

O motorista disse que trouxe os entorpecentes da cidade de Embu das Artes (SP), e seguia em direção ao Rio de Janeiro. O suspeito informou que receberia R$ 5 mil pelo “serviço”.

Ele foi levado para a 94ª DP (Piraí).