PRF apreende mais de 50 quilos de maconha na Dutra, em Piraí

Matéria publicada em 2 de abril de 2020, 09:13 horas

Piraí – Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam mais de 50 kg de maconha na noite desta quarta-feira, 01, na altura do

km 227 da Dutra, em Piraí. Um homem, de 41 anos, de nacionalidade paraguaia, que dirigia um veículo Kadett com placas de Toledo/PR, foi preso por suspeita de tráfico de drogas.

De acordo com a PRF, após abordarem o carro, o suspeito, apresentou nervosismo e não soube explicar o motivo da viagem. Após revista no interior do veículo, 69 tabletes de maconha foram encontrados. Após perícia, a PRF informou que foi identificado o peso total de 52,097 kg.

Durante a prisão os agentes perceberam que o telefone celular do suspeito não parava de tocar e que o DDD da chamada vera do Espírito Santo, e que haveria um ‘batedor’ para receber a droga. Após fazer contato com outra equipe da PRF em Seropédica, relatando o que havia acontecido em Piraí, os agentes de Seropédica tomaram atenção e abordaram um veículo Chevrolet / Tracker, alugado, dirigido por um jovem de 22 anos, tendo como ocupantes, dois jovens de 20 e 26 anos.

Após abordagem, segundo a PRF, todos os ocupantes do veículo demonstraram nervosismo e após consulta, foi verificado que todos tinham antecedentes criminais e, após revista no interior do veículo, rádios transmissores foram encontrados dentro do porta-luvas.

Ainda de acordo com a PRF, durante a abordagem, o telefone do motorista da Tracker foi vistoriado e foi constatado que ele era o responsável pelas chamadas que estava sendo feitas para o paraguaio, preso em Piraí. Os suspeitos foram presos por Associação ao Tráfico de Drogas e encaminhados para a 94ª DP (Piraí).