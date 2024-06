PRF apreende mais de R$1 milhão em mercadoria transportada ilegalmente

Barra Mansa – A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na tarde desta terça-feira (11), um veículo contendo caixas com perfumes importados e notas fiscais que não correspondiam com os produtos. A abordagem do Fiat Ducato aconteceu na BR-116, no km 278, em Barra Mansa. Somados, os perfumes transportados somam R$1.331.551,16 (um milhão, trezentos e trinta e um mil, setecentos e cinquenta e um e dezesseis centavos).

De acordo com a PRF, o motorista, de 47 anos, tinha Petrópolis como destino final e afirmou ter evitado a Via Dutra como tentativa de não pagar o imposto tributário do estado do Rio de Janeiro. A polícia, ao perceber a incompatibilidade entre as notas fiscais e os produtos, encaminhou o motorista e o veículo à Barreira da Receita Estadual, em Itatiaia. O valor total em multas fiscais será pouco mais de R$700 mil.