PRF apreende materiais de informática sem nota fiscal

Matéria publicada em 28 de maio de 2022, 11:18 horas

Resende – Um motorista, de 42 anos, que conduzia um veículo Virtus AF, com placas do Rio de Janeiro, foi abordado na sexta-feira (27) por policiais militares, transportando materiais de informática sem nota fiscal. Os agentes interceptaram o veículo na Via Dutra, Km 327, em Resende.

O suspeito informou que seguia de Foz do Iguaçu (PR) para o Rio. Foram apreendidos quatro óculos 3d, dez memórias DDR 4, 13 HD interno 8TB e oito HD externo expansion.

O motorista e a mercadoria de procedência duvidosa foram levados para o posto Fiscal (Nhangapi), da Receita Estadual, localizado às margens da Via Dutra, no Km 324, na mesma rodovia, para apreciação de um auditor fiscal.