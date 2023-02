PRF apreende medicamentos de uso controlado em ônibus na Via Dutra, em Resende - Diário do Vale

PRF apreende medicamentos de uso controlado em ônibus na Via Dutra, em Resende

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2023, 17:44 horas

Material estava com um paraguaio em ônibus que vinha de Foz do Iguaçu para o Rio de Janeiro

Resende – A Polícia Rodoviária Federal apreendeu fármacos, medicamentos de uso controlado e cosméticos com um paraguaio que estava dentro de um ônibus da linha Foz do Iguaçu/PR x Rio de Janeiro. A fiscalização aconteceu no início da tarde desta terça-feira (7), na Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

Segundo os agentes, a equipe fiscalizou diversos passageiros, sendo um deles um homem paraguaio, de 23 anos, que apresentou informações desconexas acerca de sua bagagem. O suspeito acabou revelando que trazia diversos medicamentos controlados para o consultório de estética em que trabalha no Rio, dentre os quais constavam esteroides anabolizantes, anestésicos, antibióticos, entre outros.

A ocorrência foi apresentada na 99ª DP, em Itatiaia.