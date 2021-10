PRF apreende mercadoria falsificada na Dutra

Matéria publicada em 15 de outubro de 2021, 09:37 horas

Piraí – Agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), apreenderam na noite dessa quinta-feira, 14, diversas mercadorias com indícios de falsificação. A ação, ocorreu no km 227 da Dutra, no Posto da PRF de Caiçara, em Piraí, quando policiais abordaram um carro modelo Renault, com placas do Rio de Janeiro, conduzido por um homem de 48 anos.

O suspeito, segundo a PRF, disse que havia adquirido as mercadorias em São Paulo, na Rua 25 de março, para revender no Rio de Janeiro. Ele foi detido e vai responder pelo crime de comercialização de mercadorias falsas ou piratas. Foram apreendidas 100 unidades de bolsas e mochilas com falsificações de marcas famosas, como Puma, Adidas e Fila. A ocorrência foi registrada na 94ª DP de Piraí.

Além, das mercadorias “piratas”, o veículo estava com licenciamento vencido, foi multado e recolhido ao pátio para regularização.