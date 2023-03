PRF apreende mercadorias contrabandeadas na Dutra, em Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de março de 2023, 10:35 horas

Material encontrado dentro de ônibus está avaliado em cerca de R$50 mil

Piraí – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite de ontem (9), 21 celulares e 195 unidades de cigarros eletrônicos contrabandeados, no bagageiro de um ônibus, na Dutra, em Piraí.

Por volta das 23h30, os policiais realizavam a fiscalização de veículos no posto PRF de Caiçara, na altura do km 233, início da descida da Serra das Araras, quando abordaram o ônibus da linha São Paulo/SP x Vitória/ES. Durante a abordagem, o condutor informou estar transportando encomendas no bagageiro, e alegou que duas caixas que haviam sido despachadas, estavam sem documentação fiscal.

Os celulares apreendidos foram avaliados em, aproximadamente, R$30 mil e os cigarros, em R$20 mil, totalizando cerca de R$50 mil em mercadorias. A ocorrência foi encaminhada à 94ª DP e o caso segue sendo investigado. Até o momento desta publicação, ninguém foi preso.