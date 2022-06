PRF apreende mercadorias piratas em bagageiro de ônibus

Matéria publicada em 15 de junho de 2022, 11:49 horas

Piraí – Várias peças de roupas pirateadas foram apreendidas no início da noite de terça-feira (14), no bagageiro de um ônibus interestadual que fazia a linha São Paulo-Rio. O veículo foi interceptado por policiais rodoviários federais na Via Dutra, Km 227, sentido Rio, no trecho da rodovia que corta Piraí.

Ação faz parte da Operação Égide, que tem a finalidade de combater à criminalidade. Nas bagagens que foram despachadas, possivelmente no Terminal Rodoviário de São Paulo, foram encontradas cuecas, camisas, bermudas etc.

As 2.000 mil peças de vestuário eram cópias de marcas famosas como Armani, Hugo Boss, Lacoste, Calvin Klein entre outras. Fato que, segundo a PRF, ficou caracterizado contrafação.

A mercadoria foi apreendida e levada para a 94ª DP (Piraí).