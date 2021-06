PRF apreende mercadorias sem nota fiscal na Dutra em Itatiaia

Matéria publicada em 17 de junho de 2021, 08:13 horas

Itatiaia – Policiais rodoviários federais flagraram, na noite dessa quarta-feira (16), um veículo com mercadorias sem nota fiscal, na altura do km 318 da Dutra, em Itatiaia. O veículo, modelo Nissan/Versa, com placas do Rio de Janeiro, transportava caixas de som de diversas marcas. O flagrante aconteceu às 18h30, durante fiscalização relativa à ‘Operação Divisas’. A ocorrência foi encaminhada ao Posto Fiscal da Receita Estadual de Nhangapi.

De acordo com os agentes, o condutor de 32 anos, informou não ter a documentação fiscal das mercadorias – encontradas no porta-malas – , ao ser questionado durante abordagem. Além disso, segundo os policiais, o homem disse que havia adquirido as caixas de som na Rua 25 Março, em São Paulo, para revendê-las no Rio de Janeiro.

Após a constatação, a ocorrência foi apresentada a um Auditor Fiscal da Receita Estadual para os procedimentos de ordem tributária cabíveis. As mercadorias foram avaliadas em R$35.000,00, no total.