PRF apreende moto após acidente na Dutra

Matéria publicada em 17 de abril de 2023, 12:38 horas

Resende – Uma motociclista, de 32 anos, sofreu um acidente nesta segunda-feira (17), na altura do KM-304, na Rodovia Presidente Dutra, em Resende, próximo à entrada do Polo Industrial, no bairro Fazenda da Barra. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender o acidente e constatou que a condutora não tinha habilitação. Ela foi conduzida para o Hospital de Emergência de Resende, com escoriações. A motocicleta foi removida para o Pátio da PRF.

No local do acidente, foi averiguado que o pneu traseiro da motocicleta furou, causando descontrole do veículo, fazendo com que ocorresse a queda da motociclista, que sofreu escoriações generalizadas pelo corpo. Ela foi socorrida pela equipe de resgate da CCR e levada para o Hospital.

Durante o atendimento, os policiais constataram que a condutora não possui CNH, que o licenciamento da motocicleta estava vencido, sem espelhos retrovisores, com o lacre da placa rompido e o capacete sem viseira. Com isso, foram aplicadas multas pelas infrações de trânsito, somando o valor de R$ 2.509,84.