PRF apreende motocicleta cheia de irregularidades em Volta Redonda

Matéria publicada em 12 de janeiro de 2020, 16:54 horas

Motociclista sem habilitação terá que pagar mais de R$ 2.400,00 em multas

Volta Redonda – Um rapaz, de 18 anos, foi flagrado por agentes da 7ª DEL PRF na manhã de domingo, dia 12, na altura do km 257 da Dutra, em Volta Redonda, pilotando uma motocicleta, modelo Honda/CG 125, sem placa de identificação. Segundo os agentes, após o flagrante, houve perseguição e, ao chegarem na saída do km 258, na alça de acesso para a Rodovia dos Metalúrgicos, o motociclista foi alcançado. Durante uma abordagem, foi verificado que o veículo não tem registro de roubo e está com o licenciamento em dia; porém, o rapaz não tem habilitação.

A PRF informou que a motocicleta estava em péssimo estado de conservação: com o pneu traseiro careca; sem pára-lama; sem os espelhos retrovisores; com problemas no freio traseiro; com o descanso quebrado e com as pedaleiras soltas. Todas as irregularidades, somadas, resultaram ao rapaz, uma multa que chega a mais de R$ 2.400,00. A motocicleta foi recolhida para o pátio da PRF.