PRF apreende pássaros silvestres em Barra Mansa

Matéria publicada em 30 de dezembro de 2019, 16:33 horas

Barra Mansa – Policiais rodoviários federais apreenderam na noite de domingo (29), oito pássaros silvestres que estavam sendo transportados ilegalmente em gaiolas, num Gol na Via Dutra, Km 287, em Barra Mansa. O motorista, de 52 anos, e os passageiros, de 30 e 45 anos, disseram que capturaram as aves da espécie trinca-ferro, em Quatis.

Segundo os agentes, os pássaros estavam sendo transportados em más condições. Os três suspeitos foram levados para a 90ª DP (Barra Mansa), onde foram indiciados por crime ambiental.

Já o veículo ficou apreendido no pátio do Posto da PRF, no distrito de Floriano, também em Barra Mansa. O Gol estava com o licenciamento vencido desde 2013.