PRF apreende quase um quilo de metanfetamina em Seropédica; veja vídeo

Seropédica – Um carregamento com quase um quilo de metanfetamina foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O entorpecente seria entregue na Zona Norte do Rio. O flagrante aconteceu na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Seropédica, na Baixada Fluminense, na tarde de terça-feira (31).

Por volta das 12h, policiais rodoviários federais da 1ª Delegacia (Rio de Janeiro) faziam uma blitz na altura do pedágio em Seropédica. Após desconfiarem dos ocupantes de um veículo, decidiram abordá-los. Durante a revista, encontraram dois pacotes escondidos em um compartimento no motor do carro. Havia cerca de 890 gramas de metanfetamina dentro das embalagens plásticas.

O proprietário do veículo, um cidadão de nacionalidade chinesa, confessou ser o responsável pela droga. Ele contou que devia dinheiro para um traficante e decidiu fazer o transporte para quitar a dívida. O homem disse ainda que o outro indivíduo ocupante do veículo foi contratado apenas para acompanhá-lo na viagem como motorista. O entorpecente seria entregue para outro comparsa na Tijuca, na Zona Norte.

A ocorrência foi encaminhada para a 48ª DP (Seropédica).