PRF apreende três carretas com mais de 130 mil litros de etanol irregular na Dutra

Matéria publicada em 9 de junho de 2020, 10:54 horas

Dois veículos foram abordados no km 318, em Itatiaia; o terceiro foi abordado no km 287, em Floriano, em Barra Mansa

Sul Fluminense – Três carretas tanque bi-trem foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal, na madrugada desta terça-feira (09), em estradas que cortam a região. Equipes da 7ª delegacia apreenderam os veículos em dois pontos diferentes da Via Dutra, transportando o total de 134.780 litros de etanol, com irregularidades nas notas fiscais.

De acordo com os agentes, durante a madrugada duas carretas foram abordadas no km 318, em Itatiaia. A terceira carreta, segundo a PRF, foi abordada no km 287 da Via Dutra, em Floriano, em Barra Mansa, às 02 horas.

Durante fiscalização, os agentes descobriram que as notas fiscais apresentadas pelos motoristas tinham indícios de irregularidades, com suspeita de fraude fiscal. Um auditor fiscal da Receita Estadual foi chamado, verificou as notas e as fraudes foram confirmadas. Com isso, as carretas foram apreendidas e encaminhadas para o Posto Fiscal da Receita Estadual de Nhangapi, em Itatiaia, para os procedimentos de ordem tributária, de competência daquele órgão.