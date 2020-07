PRF apreende uma tonelada de maconha na Dutra, em Resende

Matéria publicada em 5 de julho de 2020, 08:07 horas

Resende – Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam uma tonelada de maconha na madrugada deste domingo (05), em Resende. O flagrante aconteceu por volta das 01h na altura do km 303 da Dutra, após equipe da 7ª DEL PRF receber informações de uma empresa rastreadora de veículos, que estaria tentando desengatar o semirreboque de uma carreta, estacionada em um posto de combustíveis no mesmo trecho.

Após o informe, agentes foram ao local e suspeitaram de uma carreta baú, com placas de Campo Grande (MS), estacionada no local indicado. De acordo com a PRF, o motorista, de 30 anos, informou que o baú estava vazio; mesmo assim, os policiais decidiram vistoriar o veículo e após abrirem o compartimento de carga, encontraram pallets vazios e ao fundo, placas de madeirit que pareciam esconder algo.

Segundo os agentes, um forte cheiro de maconha foi sentido durante a vistoria e ao abrirem o compartimento de carga, encontraram 45 fardos de saco plástico preto, com vários tabletes de maconha, totalizando 1.080 kg da droga. Após o flagrante, foi dada voz de prisão ao motorista, por suspeita de tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada para a 89ª DP (Resende) para os procedimentos cabíveis. O prejuízo para o tráfico com a apreensão desta madrugada, segundo a PRF, é de mais de R$ 1 milhão.

De acordo com a PRF, o caminhoneiro informou que trazia a droga de Campo Grande (MS) e receberia a quantia de R$ 40 mil para deixar a carreta no Posto Marina, no km 217 da Dutra, em Paracambi (RJ), onde outras pessoas pegariam a carga.

A PRF já havia apreendido 6 toneladas da mesma droga na quinta-feira (2), em Piraí.