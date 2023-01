PRF aumenta fiscalização em rodovias federais do Rio - Diário do Vale

PRF aumenta fiscalização em rodovias federais do Rio

Matéria publicada em 9 de janeiro de 2023, 07:49 horas

Objetivo é evitar manifestações e atos antidemocráticos; na Via Dutra, em Barra Mansa e BR-393 são as maiores preocupações

Sul Fluminense – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou na manhã desta segunda-feira (9) que aumentou o patrulhamento e fiscalização em todas as rodovias federais do Estado do Rio, para evitar possíveis manifestações de grupos políticos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida é preventiva.

Na região Sul Fluminense, a maior atenção é na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa e na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira).

Os agentes informaram ainda que no momento nenhum manifestação é registrada nas rodovias federais do Estado do Rio.