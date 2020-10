PRF confirma vinda de Bolsonaro ao distrito de Floriano, em Barra Mansa

Matéria publicada em 16 de outubro de 2020, 12:10 horas

Previsão é que o presidente da República chegue de helicóptero no início da tarde desta sexta-feira, dia 16

Barra Mansa – Agentes da Polícia Rodoviária Federal informaram nesta sexta-feira, dia 16, que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, virá à região.

De acordo com a PRF, o helicóptero em que o presidente estará, irá pousar no distrito de Floriano, em Barra Mansa, próximo ao Posto PRF, no início da tarde. ”Realmente, o helicóptero vai pousar em Floriano agora no início da tarde. Tá confirmado”, disse um agente.

Não há informações sobre os detalhes da visita.