PRF dá início à arrecadação de brinquedos para a campanha “Natal Voluntário”

Matéria publicada em 22 de novembro de 2021, 18:56 horas

Região- Começou na última sexta-feira, dia 19, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a arrecadação de brinquedos novos para a campanha “Natal Voluntário”, do Programa Pátria Voluntária.

De acordo com a PRF, os policiais ou cidadãos que quiserem fazer o Natal de uma criança muito mais feliz, poderão deixar a doação em qualquer instalação da PRF espalhado pelo estado do Rio de Janeiro, sejam Unidades Operacionais, Delegacias ou na Superintendência em Irajá, na zona norte do Rio.

Segundo a organização do programa, todos os brinquedos arrecadados serão distribuídos para as entidades cadastradas no Programa Pátria Voluntária que atendem crianças e adolescentes até 14 anos de idade. Mas é preciso que todos fiquem atentos ao prazo! Pois para conseguir distribuir as doações em tempo hábil, os brinquedos serão recebidos somente até o dia 10 de dezembro. De acordo com o programa, se todos colaborarem, será possível construir uma rede solidária para fazer a diferença em um momento tão especial daqueles que são o futuro da nação.

Na 7ª DEL da PRF, a distribuição poderá ser feita nos seguintes locais:

– Sede da 7ª DEL PRF, no km 304 da Dutra, bairro Paraíso, em Resende;

– Unidade Operacional (UOP-02 – Posto PRF de Floriano), km 287 da Dutra, Floriano, Barra Mansa

– Unidade Operacional (UOP-01 – Posto PRF de Caiçara), km 227 da Dutra, Caiçara, em Piraí.

Pátria Voluntária

O Decreto nº 9.906 de 2019, foi criado pelo Governo Federal e instituiu o Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado. O objetivo é incentivar o engajamento social e promover o voluntariado de forma articulada entre o governo, as organizações da sociedade civil e o setor privado. A partir deste decreto foi criada a ação Pátria Voluntária, que busca estimular a participação dos cidadãos na promoção de práticas sustentáveis, culturais e educacionais voltadas à população brasileira mais vulnerável.