PRF aborda homem conduzido veículo na Via Dutra com CNH suspensa

Matéria publicada em 13 de junho de 2022, 10:57 horas

Resende – Policiais da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal abordaram domingo (12), um motorista por praticar crime de trânsito. Ele conduzia com um veículo Suzuki Swift Sport R, com placas de São Paulo, na Via Dutra, Km 299, em Resende, onde os agentes descobriram que sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) estava suspensa no perídio de 13 de dezembro de 2021 a 13 de julho deste ano.

O delito é considerado de menor potencial ofensivo. Por isso, o motorista assinou um termo circunstanciado comprometendo à comparecer ao Juizado Especial Criminal de Resende, quando for solicitado.

Além disso, os policiais lavraram uma multa por dirigir com a CNH suspensa no valor de R$ 880, 41. O veículo ficou retido.