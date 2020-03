PRF detém motorista suspeito de apresentar nota fiscal adulterada

Matéria publicada em 5 de março de 2020, 10:34 horas

Barra Mansa – Policiais rodoviários federais detiveram, no início da madrugada desta quinta-feira (5), um caminhoneiro, de 36 anos, suspeito de apresentar nota fiscal adulterada de sua carga. Os agentes verificaram que o caminhão tanque levava 45 mil litros de álcool etílico, mas notaram que o documento apresentava indícios de fraude.

Os policiais entraram em contado com os agentes da Receita Estadual, informando sobre a ocorrência. O motorista e o caminhão foram levados para o posto de Nhangapi, às margens da Via Dutra, em Itatiaia, para que as medidas cabíveis fossem tomadas.