PRF divulga acidentes registrados na região

Matéria publicada em 28 de outubro de 2021, 12:01 horas

Sul Fluminense – Agentes da Polícia Rodoviária Federal divulgaram, na manhã desta quinta-feira (28), acidentes registrados na região nesta quarta-feira, dia 27.

Segundo a PRF, o primeiro aconteceu na altura do km 293 da Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real, às 19h, com colisão traseira entre um caminhão e uma carreta, com automóvel atingido. Os agentes destacaram que, segundo declaração dos condutores, chovia muito no momento do acidente; o que provocou retenção no trânsito.

”O caminhão não conseguiu frear, vindo a colidir contra a traseira da carreta, tendo a frente do caminhão levantado e quando desceu, atingiu o teto e lateral de um Chevrolet/Ônix que estava ao lado da traseira da carreta”, explicou um agente, que destacou que o condutor da carreta e as ocupantes do Ônix não se feriram.

O condutor de 40 anos e seu ajudante de 21 anos, ocupantes do caminhão, foram socorridos com ferimentos leves para o Hospital de Emergência de Resende.

”Foi verificado que os dois pneus do lado esquerdo do eixo traseiro estavam em más condições, com banda de rodagem excessivamente gasta; sendo, possivelmente este o motivo de não ter conseguido parar o caminhão na pista molhada para evitar o acidente. Após o acidente, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO) para o condutor do caminhão por lesão corporal culposa na direção de veículo. Também foi extraída multa de trânsito por veículo em mau estado de conservação por conta dos pneus ruins e o veículo foi recolhido ao pátio”, finalizou a PRF.

A pista ficou com as faixas – esquerda e direita – interditadas até a retirada dos veículos, tendo o trânsito fluído pelo acostamento; o que causou congestionamento de mais de 3 km no sentido São Paulo.

Já no km 308 da Via Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Resende, o condutor de 42 anos, de um Nissan Versa, perdeu o controle do veículo por volta das 21h30, após aquaplanar na pista.

Segundo a PRF, ele colidiu contra a mureta e precisou da ajuda de um guincho da concessionária NovaDutra para remover o veículo, imobilizado na faixa esquerda. ”Foi verificado que os dois pneus traseiros estavam em mau estado de conservação, com banda de rodagem já tendo ultrapassado os marcadores TWI, podendo ter sido este o motivo do condutor perder o controle do veículo na pista molhada”, disse um agente, que explicou que chovia no momento do acidente.

Após o acidente, foi extraída a devida multa por mau estado de conservação e o veículo recolhido ao pátio.

Em Barra Mansa, uma carreta colidiu na mureta central da Dutra, no km 290, sentido São Paulo, em Floriano. O acidente, registrado por volta das 21h40, foi atendido pela 7ª DEL PRF. O motorista saiu ileso.

Segundo agentes da Polícia Rodoviária Federal, o condutor alegou que se deparou com veículos parados no congestionamento causado por outro acidente – ocorrido no km 293 às 19h -, e quando acionou os freios para tentar evitar a colisão, a carreta deu um ”L”, vindo a colidir contra a mureta central, ficando imobilizada na faixa da esquerda até a retirada pelo guincho pesado da concessionária que administra a rodovia.

Nesta quinta-feira, dia 28, por volta das 07h, policiais rodoviários federais foram informados sobre acidente na altura do km 328 da Via Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Engenheiro Passos, distrito de Resende.

No local, equipe da 7ª DEL PRF constatou que o condutor de um automóvel I/JAC J3 TURIN, placa de Nova Iguaçu/RJ, de empresa de escolta armada, perdeu o controle e colidiu contra a mureta da rodovia. Os dois ocupantes do veículo saíram ilesos. Um agente destacou que foi orientado ao condutor, preenchimento de Declaração de Acidente de Trânsito (DAT) pela internet, devido o acidente, sem gravidade, não ter vítimas.