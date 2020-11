PRF divulga balanço de ocorrências na região durante o feriado

Matéria publicada em 23 de novembro de 2020, 08:58 horas

Balanço se refere ao trecho da 7ª DEL PRF de sexta-feira (20) a domingo (22)

Sul Fluminense – Agentes da Polícia Rodoviária Federal divulgaram na manhã desta segunda-feira, dia 23, o balanço das ocorrências registradas durante o feriado do Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado dia 20 de novembro, no trecho da 7ª DEL PRF, nas rodovias da região.

De acordo com a PRF, das 00h de sexta-feira (20) às 23h59 domingo (22), foram registrados 02 acidentes; 98 multas aplicadas; 05 veículos recolhidos ao pátio; 03 ocorrências policiais (criminais); 03 pessoas detidas, destas, 02 por alcoolemia. A PRF afirma que não houve registro de pessoas feridas ou óbitos.

O trecho da 7ª DEL PRF corresponde à Paracambi, no km 218 da Dutra, até Engenheiro Passos, distrito de Resende, no km 333 da Dutra. Ainda é responsável pelo trecho do km 296 ao 300 da BR-393, em Barra Mansa. Pelo trecho do km 0 ao 8 da BR-485 (Estrada do Parque Nacional), em Itatiaia. E do km 0 ao 26 na Rio x Caxambu, em Resende.