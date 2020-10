PRF divulga balanço de operação realizada na Dutra, em distrito de Barra Mansa

Matéria publicada em 21 de outubro de 2020, 08:06 horas

Barra Mansa – Agentes da Polícia Rodoviária Federal fizeram uma fiscalização específica dos sistemas de sinalização, iluminação e placas de identificação no km 287 da Dutra, posto PRF de Floriano, em Barra Mansa, durante mais uma etapa da Operação Tamoio VII, na noite dessa terça-feira (20).

”O objetivo da fiscalização, é para melhorar a identificação dos veículos, pois, muitas vezes, indivíduos mal intencionados transitam com veículos com sistemas de sinalização e iluminação alterados ou ineficientes; e placas de identificação encobertas, ilegíveis ou em desacordo com a legislação com intuito de dificultar e prejudicar a identificação dos veículos para poderem cometer infrações de trânsito ou atos ilícitos. Veículos com sistemas de iluminação e sinalização irregulares podem provocar acidentes devido ao prejuízo à visibilidade”, explicou um agente.

Segundo a PRF, ao todo, foram extraídas 24 multas; 14 CRLVs recolhidos (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo); além de um veículo removido para o pátio por irregularidade. No caso do recolhimento do CRLV, segundo a PRF, se não houver risco à segurança do trânsito, o veículo é liberado para que a situação seja regularizada; sendo apresentado novamente após o prazo estabelecido (normalmente num período de 5 dias).