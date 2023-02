PRF e ANTT realizam operação conjunta de Carnaval - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de fevereiro de 2023, 12:26 horas

Cerca de 28o infrações foram realizadas e 42 veículos apreendidos

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em conjunto com fiscais da Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT), realizaram a operação Rodovida 2022/2023, entre os dias 10 e 18 de fevereiro, em Itatiaia. A operação tinha como foco a fiscalização de veículos de transporte de passageiros, motivado pelo aumento expressivo de fluxo de transporte de passageiros em ônibus devido ao Carnaval 2023.

Ao toda, pela PRF, foram feitas 140 autos de infrações, além de 65 CRLVs em 240 veículos fiscalizados, dos quais 230 eram ônibus.

Já a ANTT, que fiscaliza o serviço de transporte, realizou 141 autos de infração e realizou apreensão de 42 veículos (Ônibus/Micro-ônibus/Automóvel) com irregularidades na documentação de transporte, sendo considerados clandestinos e encaminhados para Rodoviária de Resende para embarque dos passageiros em transporte regular.

Dentre as irregularidades encontradas, destacam-se: falta de autorização para transporte de passageiros, parabrisas com trincas, pneus em mau estado de conservação, extintor vencido, condutor sem curso especializado e outras infrações ao CTB.

A operação tinha como objetivo ainda, garantir a segurança viária, preservando-se a integridade e os direitos dos passageiros integrando a fiscalização conjunta da PRF e ANTT (documentação da viagem, do ônibus e do motorista, seguro pessoal contra acidentes, estados de conservação do ônibus tais como pneus, extintor, parabrisa e faixas reflexivas entre outros requisitos).

Durante a ação, foram realizadas palestras sobre a importância do uso do cinto de segurança, acondicionamento de bagagens e telefone de emergência da PRF (191), alcançadas 5.262 pessoas, em centenas de ônibus, microônibus e demais veículos.