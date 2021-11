PRF e CORE apreendem arsenal de guerra e mais de meia tonelada de maconha em Seropédica

Seropédica – Durante a tarde desta terça-feira (09), a Polícia Rodoviária Federal e a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil do Rio de Janeiro (CORE) apreenderam 35 pistolas calibre 9mm, 6 fuzis (sendo 2 calibre 762 e 4 calibre 556), 100 munições calibre 45, 75 carregadores de diversos calibres, aproximadamente 570 kg de maconha e prenderam dois supostos traficantes, na BR-116, em Seropédica/RJ.

A ação, que faz parte da Operação Égide, ocorreu após análise de inteligência realizada entre as duas corporações que desencadeou na abordagem de dois veículos na rodovia.

Segundo a PRF, as equipes deram ordem de parada ao Fiat/Fiorino de cor branca que desrespeitou os sinais dos policiais e fugiu em alta velocidade próximo ao km 204 da BR-116, sentido Rio de Janeiro. Durante a fuga, o motorista perdeu o controle do veículo e atropelou quatro pedestres que esperavam ônibus no acostamento da rodovia.

Ainda segundo a PRF, a caminhonete caiu dentro de uma vala fora da pista de rolamento e o motorista tentou fugir por área de mata, porém foi contido e preso pelos policiais. Em inspeção no interior do veículo, as equipes localizaram a droga e os armamentos acondicionados no compartimento de carga.

Os policiais realizaram, de imediato, o atendimento primário aos feridos, e acionaram o serviço de resgate da concessionária, que levou três feridos, sendo dois homens e uma mulher, para o Hospital da Posse. O quarto atropelado não resistiu e morreu no local.

”O segundo veículo, um Renault/Logan de cor prata, foi abordado, logo a frente, por outra equipe de policiais que, após vistoria no veículo e conversa com o condutor, confirmou que ambos viajavam juntos, sendo este o batedor”, explicou a PRF.

”Os autores saíram de Itajaí (SC) e entregariam a droga e os armamentos em uma favela na capital fluminense. O motorista da Fiorino disse ainda que era motorista de aplicativo e receberia R$ 8 mil para o transporte dos ilícitos”, informou a PRF, concluindo que veículos, drogas, armamentos e os autores foram encaminhados à Delegacia da CORE.

Operação

A Operação Égide, iniciada em 1 de outubro de 2021, faz parte do planejamento da PRF na repressão ao crime nas rodovias federais fluminenses. A operação foi desencadeada após análise e mapeamento dos principais pontos críticos do estado. As ações terão como principal objetivo o combate ao roubo de cargas, veículos e coletivos e também ao tráfico de drogas e armas.