PRF e DRF apreendem 300 quilos de maconha na Rio-Santos em Paraty

Matéria publicada em 2 de agosto de 2022, 12:24 horas

Paraty – Três pessoas foram presas durante uma ação conjunta entre a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) da Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizada nesta terça-feira (2), em Paraty. Os agentes apreenderam 300 quilos de maconha que eram transportados num carro.

Os policiais civis já vinham monitorando um dos presos, que era morador na Vila Aliança, na Zona Oeste do Rio. Ele é suspeito de envolvimento em assaltos a bancos. O veículo usado pelo trio foi roubado no dia 22 de julho deste ano, em Madureira, também no Rio.

Também foi apreendido outro veículo usado como “batedor”. A intenção era despistar os policiais no caso de blitz. Os outros dois detidos também têm antecedentes criminais, por tráfico de drogas.

O trio e os entorpecentes foram levados para a Cidade da Polícia, na capital fluminense.