PRF e GETRAN promovem palestra sobre Maio Amarelo

A palestra contou com a presença de cerca de 90 colaboradores e abordou os temas de direção defensiva, normas gerais de circulação e alguns dos principais fatores causadores de acidentes de trânsito. A ação teve o objetivo de promover a reflexão e conscientização dos participantes. Uma série de vídeos sobre temas como direção sob efeito de álcool, direção acima da velocidade, utilização de celulares durante a condução, a não utilização do cinto de segurança e a não utilização de capacete de moto foram exibidos.

Porto Real – Policiais rodoviários federais da 7° delegacia em Resende, integrantes do Grupo de Educação para o Trânsito (GETRAN), realizaram uma palestra educativa referentes ao Maio Amarelo, nesta segunda-feira (20), em Porto Real. A ação, em parceria com a CEVA LOGISTICS, teve como público alvo os colaboradores da empresa, sobre o Maio Amarelo.