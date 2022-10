PRF e PF participam de incineração de cerca de 6 toneladas de drogas em Volta Redonda

Matéria publicada em 6 de outubro de 2022, 08:17 horas

Volta Redonda – Um montante de aproximadamente 6 toneladas de drogas (maconha e cocaína) foi incinerado na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda, na tarde desta quarta-feira, dia 5. A ação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal e contou com o apoio da Polícia Militar.

O Grupo de Patrulhamento Tático da Polícia Rodoviária Federal em conjunto com as equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes – DRE da Polícia Federal iniciaram deslocamento na Superintendência da Polícia Federal na Praça Mauá até a CSN. O material estava acondicionado em um caminhão do Comando de Operações Especiais da PMERJ.

Ao chegar à usina Presidente Vargas, foi realizada a queima do entorpecente. Grande parte dessa droga é fruto de um trabalho dedicado de combate ao tráfico de drogas realizado pelas duas instituições. A PRF e a polícia que mais apreende drogas no Brasil.

As drogas foram incineradas dentro de um recipiente industrial chamado carro-torpedo, uma espécie de fornalha utilizada no transporte da gusa em estado líquido para a fabricação de aço.