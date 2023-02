PRF e PM apreendem veículo com placa clonada - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de fevereiro de 2023, 14:30 horas

Piraí – Agentes da Polícia Rodoviária Federal e do 10º Batalhão da Polícia Militar apreenderam na noite de domingo (19), na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), um veículo com placa clonada. De acordo com o boletim de ocorrência, a ação se deu na altura do km 258 da Via Dutra, no distrito de Arrozal, em Piraí, quando agentes das duas polícias faziam uma operação conjunta em busca de um veículo com placa irregular que estaria sendo usado por traficantes de drogas.

Ao abordarem um veículo conduzido por uma mulher de 38 anos, a inspeção constatou que o carro usava a placa original de um automóvel furtado no Rio de Janeiro em 20 de dezembro de 2022.

A motorista foi detida e levada para a 94ª DP, onde a ocorrência foi registrada e o carro levado para perícia.