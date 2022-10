PRF e PMERJ montam megaoperação para final da Copa do Brasil

Matéria publicada em 19 de outubro de 2022, 17:40 horas

Rio – Devido a final da Copa do Brasil no Maracanã nesta quarta-feira (19), foi montada uma megaoperação pela PRF e PMERJ para fiscalizar e escoltar os ônibus de torcedores que passaram pela rodovia Presidente Dutra, vindos de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro.

Os objetivos da operação foram dar segurança aos usuários da rodovia, manter a fluidez do trânsito, evitar confronto entre torcedores e prover segurança a todos os torcedores que estarão indo assistir a partida no estádio do Maracanã.

A operação contou com um grande efetivo de policiais, várias viaturas e com grupos especializados, como GPTs (Grupos de Policiamento Tático – PRF), equipes do NOE (Núcleo de Operações Especiais – PRF), GOC (Grupo de Operações com Cães – PRF), GMR (Grupo de, Motociclistas Regional – PRF), DOA (Divisão de Operações Aéreas PRF), BAC (Batalhão de Ações com Cães – PMERJ), BEPE (Batalhão Especializado de Policiamento de Estádios – PMERJ).

Foram escoltados 35 ônibus com cerca de 1.500 a 2.000 torcedores do Corinthians.

Na altura do km 243 da Dutra, Posto Nacional, em Piraí, todos os ônibus e passageiros foram fiscalizados e revistados, com o auxílio dos cães farejadores da PRF e da PMERJ. Dez torcedores serão conduzidos ao JECRIM (Juizado Especial Criminal do Maracanã), a maioria por posse de drogas.

Na escolta também foi utilizado um helicóptero da PRF para monitorar e prestar apoio aéreo à operação.