PRF e Polícia Civil apreendem carga de cocaína avaliada em mais de R$ 1,4 milhão

Matéria publicada em 20 de outubro de 2022, 17:30 horas

Resende – Foram apreendidos em Resende nesta quinta-feira (20) durante uma ação conjunta entre PRF e a Polícia Civil, 6 tabletes, 5 sacos e 6 mil pinos de cocaína, com peso total estimado em 25 kg da droga, além de 12 sacos cheios de pinos vazios.

Três pessoas foram detidas e uma pistola com numeração raspada e dois carregadores, apreendida. Dois dos suspeitos têm 32 anos e outro com 37 anos. Segundo a PRF, um deles saiu da prisão há pouco tempo, em 30/09/22.

A droga, avaliada em mais de R$ 1,4 milhão de reais, era transportada em um veículo de passeio abordado na BR-116 (Rodovia Presidente Dutra), e viria para Resende. Um outro veículo seguia como batedor pela via e também foi abordado.

O material ilícito e os detidos foram encaminhados à Polícia Judiciária em Resende.