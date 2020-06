PRF e Polícia Civil prendem casal com 45 kg de pasta base de cocaína na Rio-Santos, em Mangaratiba

Matéria publicada em 16 de junho de 2020, 11:22 horas

A droga foi encontrada escondida em um fundo falso embaixo do banco traseiro do veículo do casal

Mangaratiba – Um homem e uma mulher foram presos em flagrante por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Civil, em operação conjunta, por suspeita de tráfico de drogas, na noite de segunda-feira (15), em Mangaratiba.

Segundo a PRF, os agentes faziam na Rodovia Rio-Santos (BR-101), quando desconfiaram de um carro, de cor cinza, com dois ocupantes, que seguia sentido Rio de Janeiro.

Durante abordagem, o casal aparentou nervosismo e entrou em contradição sobre os motivos da viagem. A equipe PRF, então, resolveu fazer uma revista no interior do veículo e encontrou 45 tabletes de pasta base de cocaína, cerca de 45 quilos, escondidos em um fundo falso, logo abaixo do banco traseiro do automóvel.

A dupla disse aos policiais que receberia R$ 2 mil para deixar o veículo em uma comunidade, em Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Os suspeitos foram presos por tráfico de drogas e a ocorrência foi encaminhada para Cidade da Polícia.