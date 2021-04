Matéria publicada em 14 de abril de 2021, 13:10 horas

Um homem, de 43 anos, foi detido; flagrante aconteceu no km 227, em Piraí

Piraí РUm homem, de 43 anos, foi detido por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta quarta-feira (14), após ser flagrado transportando cinco macacos-prego no porta-malas de um veículo, não especificado, ao ser parado no posto Caiçara, próximo à Serra das Araras, no km 227 da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí.

Segundo a PRF, dois, dos cinco animais, estavam soltos dentro do compartimento do veículo. Os agentes também informaram que o condutor não deu detalhes sobre o transporte dos animais, mantendo seu direito de permanecer em silêncio.

