PRF escolta carga superdimensionada na Via Dutra

Matéria publicada em 9 de Maio de 2020, 15:02 horas

Volta Redonda e Itatiaia – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está realizando escolta de comboio que transporta carga superdimensionada na tarde deste sábado (09), na Rodovia Presidente Dutra. A escolta iniciou no km 316, em Itatiaia, com previsão de ir até o km 258 da rodovia, em Volta Redonda, devendo ser reiniciada no domingo (10).

De acordo com a PRF, a carga trata-se de uma peça para plataforma de petróleo, que saiu de São Paulo e tem como destino o Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro.

As dimensões da carga e do veículo que a transporta são: 52,40m de comprimento; 8,50m de largura; 5,45m de altura; e peso total de 311 toneladas.

Por conta das dimensões, o comboio ocupa toda a pista no sentido Rio e se desloca na velocidade de 40 km/h.

Estão sendo realizadas paradas estratégicas em pontos pré-estabelecidos para liberar o fluxo do trânsito, retomando o deslocamento quando estiver normalizado.