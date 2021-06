PRF escolta transporte de vacina contra Covid-19 na Dutra

Matéria publicada em 30 de junho de 2021, 10:04 horas

1.117.250 de doses da vacina contra Covid-19, da Fiocruz, seguem com destino à Secretaria de Saúde de São Paulo

Sul Fluminense – Agentes da 7ª DEL PRF, com sede em Resende, realizaram, na manhã desta quarta-feira, dia 30, escolta de um caminhão com 1.117.250 (um milhão, cento e dezessete mil, duzentas e cinquenta) de doses da vacina contra Covid-19, da Fiocruz, unidade Bio-Manguinhos, até a Secretaria de Saúde de São Paulo. A equipe fez a escolta da Serra das Araras, em Piraí, até a divisa RJ x SP.

De acordo com a PRF, na altura do km 06 da Dutra, já no trecho de Queluz (SP), a equipe da 6ª DEL PRF, com sede em Aparecida (SP), assumiu a escolta das vacinas.

A troca das equipes da 7ª DEL PRF, que faziam a escolta, foi feita no km 287 da Dutra, no Posto PRF de Floriano, em Barra Mansa.