PRF faz alerta sobre presença de animais ao longo da Via Dutra

Matéria publicada em 21 de abril de 2023, 16:29 horas

Policiais pedem mais atenção aos motoristas, principalmente quando descerem de seus veículos em acostamentos

Sul Fluminense – Os motoristas que utilizam a rodovia Presidente Dutra, no trecho do Sul Fluminense devem redobrar a atenção para a presença de animais peçonhentos como serpentes, aranhas e escorpiões. O alerta é de agentes da 7ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, principalmente porque a maioria desses animais possui hábitos noturnos, e a presença de grande área de mata nativa na região é habitat natural desses animais silvestres.

O vídeo mostra uma falsa-coral, espécie que não é venenosa, que foi encontrada pelos policiais próximo ao meio-fio da rodovia, na altura do polo industrial de Resende. É importante lembrar que especialistas alertam a dificuldade de diferenciar a falsa e a verdadeira coral para leigos.