PRF flagra caminhão com mercadoria sem nota fiscal na Dutra

Matéria publicada em 10 de junho de 2021, 09:30 horas

Abordagem aconteceu na tarde de quarta-feira, dia 9, na altura do km, em Itatiaia

Itatiaia – Policiais rodoviários federais flagraram, na tarde dessa quarta-feira (9), um caminhão com mercadoria sem nota fiscal, na altura do km 323 da Dutra, sentido São Paulo, em Itatiaia. O veículo transportava 800 engradados com 24 garrafas de cerveja de 600ml, de vidro, vazios. O flagrante aconteceu às 16h, durante fiscalização de rotina. A ocorrência foi encaminhada ao Posto Fiscal da Receita Estadual de Nhangapi.

De acordo com os agentes, equipe da 7ª DEL PRF em ronda realizando Policiamento Ostensivo Dinâmico, abordou um caminhão M.Benz/Atego 3030 CE, com placas de Boa Esperança (MG). Durante verificação da carga transportada foi constatado se tratar de vários engradados com garrafas vazias.

”Após solicitação da documentação da carga e do transporte – nota fiscal e conhecimento de transporte – , o condutor de 26 anos alegou que não tinha nenhuma dessas documentações, alegando estar transportando 800 engradados contendo cada um 24 garrafas de cerveja de 600ml de vidro vazias, num total de 19.200 garrafas”, explicou um agente.

Após a constatação, a ocorrência foi apresentada a um Auditor Fiscal da Receita Estadual para os procedimentos de ordem tributária cabíveis.