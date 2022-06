PRF flagra caminhões com excesso de peso durante a ‘Operação Corpus Christi’

Matéria publicada em 18 de junho de 2022, 14:45 horas

Itatiaia – Durante fiscalização de veículos referente à Operação Corpus Christi, no km 318 da Dutra, em Itatiaia, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal abordou na madrugada deste sábado, dia 18, um caminhão M.Benz/ATEGO 3030 CE, com placas de Cachoeiro de Itapemirim/ES, transportando rochas ornamentais (granito).

Os policiais suspeitaram que o veículo estivesse com excesso de peso e o encaminhou para pesagem na balança de Resende. Foi constatado 3.950 kg de excesso de peso. Além do excesso, o condutor estava com a CNH cassada de 10/12/2021 a 30/11/2023. Também foram encontradas outras infrações de trânsito, sendo aplicadas as devidas multas no valor total de R$ 3.774,81.

O caminhão ficou retido no pátio da balança da ANTT, em Resende, até retirar o excesso de peso e providenciar um condutor devidamente habilitado.

Mais um

Enquanto faziam os procedimentos, foi verificado que outro caminhão Iveco/TECTOR 240E30SID, com placas de Videira/SC, também transportando rochas ornamentais, evadiu-se da balança, sendo alcançado pela equipe PRF. Retornando o veículo à balança, foi constatado excesso de peso de 10.350 kg.

Foram aplicadas as devidas multas pelo excesso de peso, evasão da balança e outras infrações, no valor total de R$ 4.680,68; ficando retido para regularização.