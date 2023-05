PRF flagra caminhoneiro com cocaína na Dutra

Matéria publicada em 27 de maio de 2023, 11:03 horas

Itatiaia – A Policia Rodoviária Federal flagrou um caminhoneiro com drogas, na Rodovia Presidente Dutra, na noite desta sexta (26), na na altura do km 330, em Itatiaia. A fiscalização de veículos faz parte das ações da Operação Nacional Segurança Viária 2023. No caminhão, foram encontrados 21 pinos cheios de cocaína e outros 05 pinos vazios. O motorista, de 28 anos, alegou ser usuário de drogas desde os 15 anos. Como o tacógrafo do caminhão estava quebrado, os agentes apreenderam as drogas, fizeram o registro da ocorrência e obrigaram o motorista a descansar por 11 horas consecutivas.

Durante a fiscalização, os agentes observaram que o motorista estava desconfortável com a abordagem. Quando foi pedido o disco do tacógrafo, que informa quantas horas o motorista está viajando, ele informou que estava vencido. Na inspeção ao caminhão, foi encontrada uma bolsa contendo 21 pinos cheios de cocaína, ainda na cabine foram encontrados mais 05 pinos vazios e um pequeno saco plástico contendo cocaína. amarela.

Segundo a PRF, o motorista informou que havia adquirido a droga em Cordeirópolis/SP, sua cidade natal, e que fazia uso regular da droga enquanto dirigia. Contando ainda ser usuário de cocaína desde os 15 anos de idade. Diante dos fatos, a droga foi apreendida e lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), que é um registro de um fato tipificado como infração de menor potencial ofensivo. Como não havia como comprovar que o caminhoneiro havia cumprido os descansos e paradas previstos na Lei do Descanso do Caminhoneiro, além das multas pelas infrações de trânsito constatadas, no valor de R$ 814,09, o motorista foi obrigado a ficar parado descansando por 11 horas consecutivas, de acordo com a legislação vigente.

Durante a realização da Operação Nacional de Segurança Viária foram aplicadas 20 multas, recolhido 01 CRLH e removidos 02 veículos ao pátio.