PRF flagra caminhoneiro com comprimidos de ‘rebite’ na Via Dutra, em Barra Mansa - Diário do Vale

PRF flagra caminhoneiro com comprimidos de ‘rebite’ na Via Dutra, em Barra Mansa

Matéria publicada em 26 de janeiro de 2023, 16:12 horas

Substância, comumente utilizada para inibir o sono, é ilegal. Ato de condutor foi enquadrado como porte de drogas para consumo



Barra Mansa – Policiais rodoviários federais flagraram na manhã desta quinta-feira (26), na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa, um caminhoneiro de 27 anos com 158 comprimidos de anfetamina, conhecido popularmente “rebite”, e quatro cápsulas de um medicamento controlado para o tratamento de TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade). O “rebite” é comumente utilizada por condutores de veículos para inibição do sono. A substância oferece riscos à segurança viária e a saúde dos motoristas e por isso é ilegal.

O caminhoneiro foi abordado no KM 293, após uma denúncia de que ele estaria transitando de forma perigosa pela rodovia. Durante a abordagem, os policiais perceberam, através do tacógrafo, que o motorista havia ficado por muito tempo dirigindo em outras viagens. Questionado pelos agentes federais se fazia uso de alguma substância, o homem confessou que fazia uso de “rebite”.

Em revista na cabine do veículo, os policiais encontraram cartelas do medicamento, uma delas parcialmente consumida. Todos os comprimidos e cápsulas foram apreendidos e ele foi autuado na lei de porte de drogas para consumo. O caminhoneiro assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), onde se compromete a comparecer em audiência judicial quando intimado.