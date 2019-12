PRF flagra caminhoneiro desrespeitando a lei do descanso na Dutra

Matéria publicada em 28 de dezembro de 2019, 13:17 horas

Barra Mansa – Um caminhoneiro foi flagrado por agentes da 7ª DEL PRF, na manhã deste sábado (28), no km 287 da Dutra, em Barra Mansa, desrespeitando a Lei do Descanso, além de transportar passageiros de forma irregular. O flagrante aconteceu durante uma fiscalização relativa à ‘Operação Ano Novo’.

Segundo os agentes, o motorista, que dirigia um caminhão M.Benz/ATEGO 2428, com placas de Santa Maria de Jetiba/ES, foi abordado e, após uma fiscalização, foi verificado através do registro do tacógrafo do veículo, que o homem estava dirigindo por mais de 11 horas, sem cumprir o descanso de 8 horas ininterruptas, conforme exigido por lei. Pelo registro do tacógrafo, o motorista dirigia por 19h, com pequenas paradas que não ultrapassavam 30 minutos.

Após o flagrante, o motorista foi multado e impedido de continuar dirigindo. Os agentes informaram que o homem, que não teve a identidade revelada, solicitou à empresa, que outro motorista comparecesse ao local para terminar as entregas. Além da infração relativa à Lei do Descanso, os agentes informaram que o motorista foi autuado por estar excedendo a lotação de passageiros na cabine do caminhão, projetada para 02 ocupantes (motorista e passageiro), onde o mesmo transportava mais 02 ocupantes, o segundo, de forma irregular e sem cinto de segurança. De acordo com a PRF, foi determinado ao terceiro ocupante, seguir viagem em outro veículo, respeitando a capacidade de passageiros permitida por lei.