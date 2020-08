PRF flagra carreta adulterada na BR-393 em Barra do Piraí

Matéria publicada em 6 de agosto de 2020, 07:41 horas

Barra do Piraí – Agentes da Polícia Rodoviária Federal flagraram uma carreta tracionada à um semirreboque com placa de Anchieta (ES), no início da noite de quarta-feira (5), no km 275 da BR-393, em Barra do Piraí, com indícios de adulteração, durante fiscalização de rotina.

De acordo com a PRF, o flagrante aconteceu por volta das 18h30, após o motorista, de 29 anos, ser abordado. Durante consulta aos sistemas, foi verificado que o veículo semirreboque constava registrado com carroceria diferente da existente no momento da abordagem, o que levantou suspeita. Após verificação minuciosa, foi constatado que o veículo possuía características diferentes do fabricante original.

Em virtude da forte destruição dos números do chassis e demais identificadores, não foi possível realizar a identificação do veículo original. Segundo a PRF, o condutor informou que se deslocava do (ES) para (SP), que desconhecia os fatos, e que comprou o veículo de um homem, que foi identificado e provavelmente será convocado para esclarecimentos dentro do processo de investigação da 88º DP (Barra do Piraí).

De acordo com os agentes, após prestar depoimento, o motorista foi liberado; e que a princípio, foi enquadrado no art 311 do código penal, por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O semirreboque adulterado, que está carregado com carga de cálcio, permanecerá retido no pátio da PRF km 275 à disposição da 88º DP para a realização dos procedimentos de perícia técnica e exame metalográfico.

A PRF informou que é possível que o veículo seja proveniente de furto ou roubo, porém somente após a perícia, poderão descobrir qual veículo seja original e aplicar as devidas providências aos envolvidos.