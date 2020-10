PRF flagra condutor com 429 tabletes de maconha na BR-393, em Barra do Piraí

Matéria publicada em 15 de outubro de 2020, 07:40 horas

Ao todo, 350 kg foram apreendidos; material foi periciado pela Polícia Civil

Barra do Piraí – Um homem, de 25 anos, foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal na madrugada desta quinta-feira (15), no km 275 da BR-393, em Barra do Piraí, após ser flagrado com 429 tabletes de maconha, durante fiscalização de rotina.

De acordo com a PRF, a abordagem aconteceu por volta das 00:05h, quando a equipe teve sua atenção voltada para um veículo, modelo Fiat Argo, cinza, com placas de Belo Horizonte (MG). A PRF afirma que os agentes perceberam que o condutor estava agitado e nervoso, e ao iniciarem uma fiscalização mais detalhada, o suspeito acabou confessando que estava transportando maconha no porta-malas e no banco traseiro do veículo.

Segundo os agentes, o condutor afirmou que pegou o veículo já carregado com a droga em Maringá (PR) e estava transportando até Linhares (ES), onde receberia instruções para entrega da droga; mas não revelou quanto receberia pelo transporte. O condutor – ileso -, o veículo e a carga de maconha foram encaminhados para a 88ª DP (Barra do Piraí), para procedimentos legais, onde o suspeito permaneceu preso.

A pesagem oficial da carga de maconha foi feita pela Polícia Civil. Ao todo, 350 kg foram apreendidos, segundo a PRF.