PRF flagra condutor com CNH suspensa

Matéria publicada em 19 de julho de 2022, 18:31 horas

Volta Redonda – Nesta terça-feira (19), na altura do km 255 da Dutra, em Volta Redonda, uma equipe da 7ª DEL PRF estava realizando ronda, quando teve a atenção voltada para um veículo I/VW Golf Comfortline AC, com placas de São Paulo, tendo como condutor um homem de 28 anos.

Ao ser verificada a documentação apresentada, foi constatado que o condutor estava com o direito de dirigir suspenso de 09/12/2021 a 09/12/2022. Ele foi detido e por ser crime de menor potencial ofensivo, foi lavrado um TCO (termo circunstanciado de ocorrência), tendo assinado se comprometendo a comparecer em juízo quando for intimado. Ele foi liberado para responder o processo em liberdade.

Além de ter que responder criminalmente, foi aplicada a devida multa de trânsito por dirigir com CNH suspensa no valor de R$ 880,41 e o veículo ficou retido até apresentação de um condutor devidamente habilitado.